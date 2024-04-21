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В Минобороны рассказали о подвиге ефрейторов Быханова и Кириллова

11:27
  • воскресенье
  • 21 апреля 2024

Они самоотверженно сражаются в зоне спецоперации

Новые примеры мужества и профессионализма наших военных в зоне спецоперации.

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Гвардии ефрейтор, водитель Илья Быханов в составе группировки обеспечивает охрану государственной границы. Получив данные разведки о перемещении вражеской техники, Илья максимально близко подвёз нашу артиллерийскую установку к выгодной позиции. Прицельным залпом машина РСЗО боевиков была уничтожена вместе с боекомплектом, не допустив обстрела мирного населения.

Расчёт боевой машины "Стрела", в составе которой служит Гвардии ефрейтор Даниил Кириллов, уничтожил свыше 20 разведывательных беспилотников противника. Благодаря поддержке зенитного комплекса, российские подразделения заняли выгодные рубежи и смогли перейти в наступление, сообщает "ТВ Центр".

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