Голосование о помощи Украине в Конгрессе обернулось скандалом

В зал зачем-то принесли украинские флаги

В американском Конгрессе разразился скандал во время голосования по Украине - республиканцы и демократы устроили перепалку из-за появления в зале украинских флагов. Демократы размахивали ими в конце голосования, что недовольство у республиканцев Марка Молинаро и Анны Паулины Луна. Подойдя к микрофону Луна заявила: "Уберите эти чёртовы флаги".

Тем не менее, Палата представителей всё-таки утвердила законопроект о дополнительной помощи Украине на 61 миллиард долларов. Кроме того, конгрессмены выступили за конфискацию российских активов в пользу Киева и оказание военной поддержки Израилю и Тайваню. Теперь все эти инициативы поступят на рассмотрение Сената, большинство в котором представляют демократы. А значит, препятствий для одобрения там, скорее всего, не будет.

Сторонники законопроекта не поленились надеть опознавательные знаки в виде жёлтых и жёлто-голубых галстуков, значков или ленточек. Противники же оперировали фактами. Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин напомнила: инфляция в США вышла из-под контроля, американцам не хватает денег на продукты и аренду жилья. Граница страны всё ещё не защищена должным образом. Разве можно в таких в таких условиях разбрасываться деньгами?

В итоге сначала Палата представителей США приняла законопроект о конфискации российских активов в пользу Украины. Попросту говоря, конгрессмены показали всему миру, что на все международные юридические нормы им наплевать. Следом приняли и пакет помощи Киеву. Согласно тексту законопроекта, Джо Байдену предписывается предоставить Украине ракеты ATACMS, а также 61 миллиард долларов.

Американский президент обещал тут же подписать документ, если Конгресс проголосует положительно. Возможно, наиболее искренние поклонники Киева из числа конгрессменов сейчас представляют себе радость на лицах украинцев и лично Зеленского.

Но у Украины есть многовековая проблема: сколько не выделяли бы ей денег, никогда сумма не будет признана достаточной, и, уж тем более, достойной.

Евгения Проскурнова, «ТВ Центр»

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