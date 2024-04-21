Военные показали работу экипажей поисково-спасательных Ми-8 в зоне СВО

Врачи спасают жизни бойцов на передовой

Воздушное пространство в зоне спецоперации контролирует армейская авиация. Минобороны опубликовало кадры с северодонецкого направления.

В ходе боевого вылета ударные вертолеты сопровождают поисково-спасательные Ми-8. В составе экипажа - группа огневой поддержки и военные врачи. Они внимательно наблюдают за обстановкой и в случае нештатной ситуации готовы эвакуировать пилотов с поля боя.

В этот раз группа успешно выполнила боевое задание и благополучно вернулась на аэродром базирования, сообщает "ТВ Центр".

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