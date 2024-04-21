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Более миллиона москвичей вышли на весенний субботник

12:24
  • воскресенье
  • 21 апреля 2024

Столицу привели в порядок после зимы

Более миллиона человек приняли участие во втором общегородском субботнике, который прошёл в Москве.

Как рассказал на своей странице в соцсети мэр Сергей Собянин, мероприятие стало частью традиционного месяца весеннего благоустройства, в рамках которого городские службы приводят в порядок дворы, детские и спортивные площадки, парки и скверы, а также дорожную инфраструктуру и фасады зданий.

Помощь жителей заключалась в очистке газонов, обустройстве цветников, высадке деревьев и кустарников. На площадках субботника работали полевые кухни, проходили викторины и мастер-классы.

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