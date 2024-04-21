Её можно наблюдать в северном полушарии
Редкое астрономическое явление могут наблюдать в эти дни жители северного полушария. К Земле приближается "дьявольская" комета. Своё название она получила за необычную форму хвоста во время ледяных извержений.
Небесное тело представляет собой криовулкан. Сегодня оно окажется на минимальном расстоянии от Солнца и будет сиять особенно ярко.
Можно ли увидеть комету невооружённым глазом - расскажет Кристина Мамиконян (смотрите видео).Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
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