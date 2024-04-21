ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Новосибирске загорелась крыша многоэтажного дома

14:16
  • воскресенье
  • 21 апреля 2024

Пожар тушили несколько часов

Крупный пожар тушили этой ночью в Новосибирске. Загорелась крыша жилой многоэтажки в центре города. С кровли огонь частично распространился на фасад здания.

При пожаре в Подмосковье погибли шесть человек
В Новой Москве потушили пожар в торговом центре

К моменту прибытия первых расчётов спасателей пламя охватило площадь в 900 квадратных метров. Обошлось без пострадавших. 40 человек самостоятельно эвакуировались на улицу, и лишь одному жильцу потребовалась помощь специалистов МЧС, чтобы покинуть задымленную квартиру.

Полная ликвидация возгорания заняла около полусуток. В тушении были задействованы более 120 человек и свыше трёх десятков единиц техники, сообщает "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Пожар в многоэтажном доме в Новосибирске
Пожар в многоэтажном доме в Новосибирске
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.