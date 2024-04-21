В Новосибирске загорелась крыша многоэтажного дома

Пожар тушили несколько часов

Крупный пожар тушили этой ночью в Новосибирске. Загорелась крыша жилой многоэтажки в центре города. С кровли огонь частично распространился на фасад здания.

К моменту прибытия первых расчётов спасателей пламя охватило площадь в 900 квадратных метров. Обошлось без пострадавших. 40 человек самостоятельно эвакуировались на улицу, и лишь одному жильцу потребовалась помощь специалистов МЧС, чтобы покинуть задымленную квартиру.

Полная ликвидация возгорания заняла около полусуток. В тушении были задействованы более 120 человек и свыше трёх десятков единиц техники, сообщает "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"