Тюмень и Курган переживают пик паводка

Вода начнёт уходить через 1-2 дня

Уровень воды в реке Ишим в Тюменской области существенно превысил критическую отметку и составил десять с половиной метров. Подтоплены более тысячи домов и дачных участков. До отхода воды ещё далеко, говорят спасатели. Паводковая ситуация пока будет только усложняться.

За прошедшие сутки уровень реки Тобол в Тюменской области поднялся ещё на 60 сантиметров. Село Коркино оказалось первым, которое приняло на себя новую волну. Сотрудники МЧС оперативно возводят дамбы, чтобы уберечь дома от большой воды.

В Ишимском районе специалисты МЧС за несколько часов укрепили дамбу. В посёлке Плодопитомник мешками с песком и насыпью защищают от прихода воды многоквартирные дома. В самом городском центре тяжёлой техникой спасатели расчищают заторы в реке. В некоторых районах отключили электричество в целях безопасности от поражения током, и чтобы сохранить оборудование.

Из-за угрозы подтопления заранее эвакуированы более трёх тысяч человек в 418 пунктов временного размещения. Ожидается, что пик паводка на реках Ишим и Тобол в Тюменской области придётся на ближайшие три дня.

В Курганской области паводковая ситуация тоже напряжённая. И это даже несмотря на то, что уровень воды в Тоболе начал немного снижаться. Тем не менее, он всё ещё превышает 10 метров. Под водой больше двух тысяч жилых домов в 37 населённых пунктах. 15 тысяч человек вынуждены были эвакуироваться. Дамбу продолжают укреплять.

Опасность ещё не миновала. Однако прогнозы экспертов внушают оптимизм. В Кургане уровень воды в реке Тобол стабилизировался. В некоторых местах даже пошел на спад. В Звериноголовском и Кетовском муниципальных образованиях за сутки от воды освободились 7 домов и 72 приусадебных участка.

Из-за сложной паводковой обстановки в Курганской области введено временное ограничение движения большегрузов на некоторых участках федеральных трасс.

В Оренбурге на 27 сантиметров снизился уровень реки Урал. Вода ушла ещё от 205 домов. По-прежнему сложная ситуация в Орске. Там подтопление фиксируют на отметке 513 сантиметров. Это уже не критический показатель, но всё ещё высокий. Однако в городе уже активно идут восстановительные работы.

Илья Данильцев, «ТВ Центр»

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