Это не остановит боевые действия, а только усугубит положение Киева

Выделение Соединёнными Штатами военной помощи Украине, Израилю и Тайваню лишь усугубит мировые кризисные явления. Об этом заявила официальный представитель МИД нашей страны Мария Захарова. Так, по её словам, поддержка киевского режима является прямым спонсированием терроризма.

Накануне Палата представителей американского Конгресса после затянувшихся дискуссий всё-таки утвердила законопроекты о так называемом финансировании союзников США.

Но это понравилось далеко не всем американцам. На Капитолийском холме демонстранты разбились на два лагеря. Первые протестуют против финансирования Израиля, которое, по их мнению, прямиком пойдёт на уничтожение Палестины. Вторые, вроде бы как радуются, что деньги американских налогоплательщиков направят в чёрную украинскую дыру. Но всё равно недовольны: тянули долго, полгода, дали мало.

Воевать с Москвой из Вашингтона - удобно, и пока, безопасно. В том числе, отсиживающимся за океаном украинцам призывного возраста. Наверное, думают, что отправка на фронт им не грозит. Хотя, некоторые страны уже давно заявили о готовности выдавать Киеву беженцев, которых можно поставить под ружьё.

Так называемые украинские патриоты не могут сопоставить два простых факта: деньги для режима Зеленского были одобрены, как только тот подписал скандальный закон о тотальной мобилизации. То есть, главарь нацистского режима просто обменял своих сограждан на деньги и оружие. И это голосование - закрепление сделки по продаже временно живого товара.

Одни размахивают в зале заседаний украинской символикой, другие недовольно гудят. Для них жёлто-синие флажки как красная тряпка для слона, который является официальным символом республиканцев. Демократы своих партийных животных - ослов - оправдали сполна: упрямо не делали убирать раздражитель. Несмотря на призывы с галёрки.

За очередной транш Украине проголосовали 210 демократов. Большинство республиканцев из Палаты представителей были против. И, хотя, основная часть из 60-ти предназначенных якобы для Киева миллиардов долларов всё равно останется в США и освоят их те, кому положено. Эти деньги просто продлят конфликт ещё на какое-то время и увеличат количество погибших.

Конгрессвумен Тейлор Грин обвинила спикера, который и протащил законопроект в Палате представителей, в предательстве интересов США. Она собирает единомышленников, чтобы отправить Майка Джонсона в отставку. Ведь благодаря ему, кроме продления прокси-войны с Москвой, одобрена и конфискация российских активов, замороженных американцами. Сумма там небольшая - 5-6 миллиардов. Её кража ударит не по нашей экономике, а, в первую очередь, по имиджу самих Штатов в глазах международного сообщества.

Лилия Акиньшина, «ТВ Центр»

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