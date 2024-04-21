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Собянин рассказал о реставрации здания МИД России

16:46
  • воскресенье
  • 21 апреля 2024

Она закончится в 2030 году

Реставрация здания МИД России на Смоленской площади завершится в 2030 году. О новом этапе реконструкции объекта культурного наследия рассказал на своей странице "ВКонтакте" Сергей Собянин.

Мэр перечислил работы, которые предстоит провести специалистам: расчистка фасадов центральной части здания и двух 16-этажных пристроек, ремонт кровли, замена облицовки цоколя и восстановление исторического облика окон и дверей.

Реконструкция здания началась в 2000-е, тогда привели в порядок левое крыло. Затем отреставрировали шпиль и декоративные архитектурные элементы отделки фасадов центральной части здания.

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Здание МИД России
Здание МИД России
Здание МИД России
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