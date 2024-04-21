Как Никита Хрущёв изменил облик Москвы

Сложилась новая архитектурная традиция

На этой неделе исполнилось 130 лет со дня рождения Никиты Хрущёва. Известный всей стране как глава советского государства, он успел ещё дважды побывать фактически московским градоначальником.

И многое, без чего столицу сегодня невозможно представить, возникло именно при Хрущёве, либо по его инициативе. Почему появился Новый Арбат? Как столица стала городом контрастов? И чего лишилась?

Выяснила Юлия Богоманшина (смотрите видео).

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