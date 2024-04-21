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Собянин раскрыл детали работы контакт-центра "Московский транспорт"

17:30
  • воскресенье
  • 21 апреля 2024

Он помогает найти забытые вещи и узнать расписание электричек

С 2019 года на горячей линии контакт-центра "Московский транспорт" используется искусственный интеллект. Об этом сообщил на своей странице "ВКонтакте" Сергей Собянин.

Мэр назвал самые популярные вопросы, которые задают москвичи и гости столицы: они хотят уточнить расписание транспорта и режим работы вокзалов, узнать о расположении и порядке оплаты парковок, найти и вернуть забытые вещи.

Востребованность контакт-центра за последние годы выросла более чем в 24 раза. За первый год работы туда поступило около 84 тысяч звонков, а в прошлом году - свыше двух миллионов.

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