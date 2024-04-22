ФСБ нашла в Авдеевке заминированные склады с иностранным вооружением

Там были и медицинские шприцы с веществом неизвестного происхождения

Сотрудники управления Федеральной службы безопасности по Донецкой Народной Республике обнаружили в Авдеевке схроны, в том числе с иностранным вооружением. Об этом в понедельник, 22 апреля, рассказали в спецслужбе.

В схронах нашли 27 гранат РГН, 41 гранату Ф1, 50 осколочных гранатометных выстрелов иностранного производства, 13 выстрелов ПГ7л и ПГ7с, а также 47 выстрелов TG-50.

Наряду с этим были обнаружены свыше 10 тысяч боеприпасов зарубежного производства к стрелковому оружию, более 700 155-миллиметровых снарядов образца НАТО и 139 танковых снарядов иностранного производства, сообщает РИА Новости.

Ранее советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский рассказал, что боевики ВСУ бежали с позиций под Авдеевкой, бросая тела погибших сослуживцев. Особенно ожесточенные бои велись у населенных пунктов Тоненькое и Орловка.

При этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что украинские военные потеряли Авдеевку и "некоторые деревни" из-за нехватки снарядов. Политик не стал уточнять, какие еще населенные пункты он имеет в виду.

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