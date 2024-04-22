В Москве ограничат движение транспорта из-за подготовки к параду Победы

Планировать свой маршрут лучше заранее

В Москве в связи с проведением тренировки парада временно будет перекрыто движение в центре города.

Так, 23 апреля с 21:00 и до окончания репетиции нельзя будет проехать по улице Тверская (на участке от Моховой до Тверского бульвара, а также от Большой Бронной до Большой Садовой), по 1-й Тверской-Ямской улице (от Большой Садовой до улицы Гашека).

Будут закрыты съезд на улицу Тверская со стороны станции метро "Маяковская", улица Моховая (от Воздвиженки до Тверской), улица Охотный ряд (от Тверской до Большой Дмитровки) и улица Большая Никитская (от Моховой до Романова переулка).

Не исключены кратковременные ограничения на Тверском бульваре (от Большой Никитской до Тверской), Страстном бульваре (от Тверской до Нарышкинского проезда) и в Большом Путинковском переулке (от Малой Дмитровки до Тверской).

Автомобилистам рекомендовали заранее выбирать пути объезда, сообщили в Дептрансе Москвы.

Генеральная репетиция парада пройдет 5 мая, а сам парад – 9 мая. В этом году Россия отмечает 79-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне.

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