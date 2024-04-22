Тюменская область готовится к пику паводка

В ближайшие дни уровни рек Ишим и Тобол превысят исторические максимумы

Сотрудники МЧС и волонтеры практически без отдыха делают защитные сооружения. В Ишимском районе Тюменской области уже выложили полосу 12 километров из мешков с песком. Всего за сутки уровень воды в реке Ишим поднялся на 64 сантиметра и сейчас находится на отметке около 11 метров. Из населенных пунктов эвакуированы более 3 тысяч человек.

"Я живу здесь вот в этом доме. Я всю жизнь здесь прожила и ещё долго хочу жить. Потому что у меня растут маленькие внуки, их подымать надо. А тут вот что... И большое спасибо ребятам, которые приехали", - говорит местная жительница.

Вода в Ишиме подступает со всех сторон. Непросто сейчас диким животным. Косули бегут в поисках безопасного места. Чтобы сохранить сети, в некоторых районах отключили электричество. Спасатели и местные жители набираются сил, ведь ночь для всех предстоит тяжелая.

"Судя по динамике в последние часы, я думаю, что сегодня к вечеру, в ночь, здесь в городе Ишим должен сформироваться пик паводка. И сейчас самая главная задача в эти дни - это окарауливание дамбы. И, соответственно, принятие оперативных мер в случае, если какие-то протечки будут обнаружены", - заявил Александр Моор, губернатор Тюменской области.

Стремительно увеличивается уровень воды в Боровском районе. Сюда идет большая вода из Курганской области, где разлилась река Тобол. Для защиты снова готовят огромное количество мешков с грунтом.

В самой Курганской области обстановка тоже остается сложной. Но начинают обнадеживать данные о снижении уровня реки. В воскресенье отметка упала на 5 сантиметров. Под водой остается больше двух тысяч жилых домов в 37 населённых пунктах. 15 тысяч человек вынуждены были эвакуироваться. Но дамбы отстояли город. А вода пошла дальше по течению – в Белозерский муниципальный округ. Сейчас река опустилась до отметки один метр 4 сантиметра. Однако по многим населённым пунктам по-прежнему можно передвигаться только на лодке.

"При ухудшении обстановки сирены будут работать постоянно. При получении данной информации рекомендую взять вещи и пойти к соборным эвакуационным пунктам", - предупреждает Дмитрий Якушев, заместитель начальника Главного управления МЧС России по Курганской области.

Более ощутимый спад воды ожидают в регионе дня через два. Река Урал в Оренбургской области отступает. Ее уровень за сутки снизился на 27 сантиметров. Но проблем меньше не становится. Из-за повреждения кабельных линий в пойме реки Сакмара прекратила работу часть скважин водозабора. У людей в многоквартирных домах нет холодной воды. Вовсю идут восстановительные работы и трансформаторных подстанций, которые отключали в целях безопасности. Электрики обследуют сети. За сутки вода в Орске ушла из 928 жилых домов. Но в зоне подтопления еще 786.

Екатерина Гоголева, «ТВ Центр»

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