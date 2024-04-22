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Российские бойцы вдвоем захватили опорник ВСУ под Волновахой

08:42
  • понедельник
  • 22 апреля 2024

Позиции удерживали восемь украинских солдат

Южная группировка войск освободила населенный пункт Богдановка, отразила две атаки ВСУ. Противник за сутки потерял убитыми и ранеными до 440 боевиков. Ни единого шанса не было у неприятеля и в районе села Урожайное. А группировка "Центр" отработала по 360 выявленным целям радикалов.

На Южно-Донецком направлении штурмовые отряды группировки "Восток" захватили несколько опорников неонацистов. Подразделение провело разведку боем и зачистило от врага территорию в районе Волновахи. Работали небольшими группами. В одном из столкновений двум нашим бойцам противостояли восемь радикалов. Несмотря на численное преимущество, противник не устоял, несколько человек сдались в плен.

На Авдеевском направлении поддержку штурмовым группам оказывают танкисты. Экипаж Т-90М "Прорыв" выдвинулся на заранее подготовленную огневую позицию и по наводке беспилотника ударил 125-миллиметровыми осколочно-фугасными снарядами по опорнику и бронетехнике радикалов. Все цели на расстоянии 10 километров поражены.

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