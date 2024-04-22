Прошедшим переподготовку участникам СВО вручили госнаграды

В списке награжденных 37 человек

В реабилитационно-образовательном центре Военно-медицинской академии имени Кирова госнаграды и жилищные документы вручены участникам спецоперации, прошедшим переподготовку.

Отличившиеся бойцы получили ордена Мужества, Георгиевские кресты 4 степени, медали "За отвагу", Суворова и "За храбрость" второй степени.

Всего в списке награжденных 37 фамилий. В ближайшее время эти участники СВО, окончившие курсы дополнительного профобразования, направятся к новым местам службы, где всё уже готово к их приему.





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