Прошедшим переподготовку участникам СВО вручили госнаграды

В списке награжденных 37 человек
В реабилитационно-образовательном центре Военно-медицинской академии имени Кирова госнаграды и жилищные документы вручены участникам спецоперации, прошедшим переподготовку.
Отличившиеся бойцы получили ордена Мужества, Георгиевские кресты 4 степени, медали "За отвагу", Суворова и "За храбрость" второй степени.
Всего в списке награжденных 37 фамилий. В ближайшее время эти участники СВО, окончившие курсы дополнительного профобразования, направятся к новым местам службы, где всё уже готово к их приему.