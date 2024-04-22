Больше 20 мирных жителей погибли в результате ударов Израиля по Сектору Газа

Среди них - 18 детей

ВВС Израиля сегодня атакуют территорию Ливана. Накануне на юге страны бойцам "Хезболлы" удалось сбить израильский беспилотник. После чего ЦАХАЛ нанесла ответный удар.

Очередным атакам подвергается и Сектор Газа. В результате массированного обстрела города Рафах на юге анклава погибли не менее 22 мирных жителей, среди них - 18 детей.

Массовое захоронение жертв израильских ударов обнаружили на территории медицинского центра в Хан-Юнисе. В братской могиле - до двухсот тел детей, женщин и молодых мужчин. Шесть палестинцев ранены на Западном берегу реки Иордан - это результат рейдов ЦАХАЛ.

В преддверии иудейского праздника Песах премьер Нетаньяху обратился к согражданам и пообещал новое наступление на ХАМАС. Однако в самом Израиле снова проходят митинги против эскалации, за переговоры с палестинцами по скорейшему освобождению заложников.

Массовые акции в поддержку сектора Газа состоялись накануне в Париже, Мадриде, Стамбуле, Карачи, Нью-Йорке. Исламские общины Соединённых Штатов уже предупредили президента Байдена: если он подпишет законопроект о военной помощи Израилю, то может лишиться поддержки со стороны американских мусульман.

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