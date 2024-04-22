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Молдавская оппозиция объединилась в Москве в блок "Победа"

08:54
  • понедельник
  • 22 апреля 2024

Блок будет добиваться восстановления отношений с Россией

Оппозиция Молдавии объединилась в блок под названием "Победа", который будет добиваться восстановления отношений с Россией, странами СНГ и Евразийским экономическим союзом. Решение принято накануне на съезде в Москве.

Соглашение о формировании новой политической силы подписали представители нескольких партий, в том числе "Шор", "Возрождение", "Шанс" и "Виктория". Как пояснили  участники, Москва была выбрана для проведения встречи из-за ограничений со стороны официального Кишинёва. Партия "Шор" запрещена властями Молдавии, а активисты других движений регулярно подвергаются обыскам и задержаниям. Первостепенной задачей нового объединения станет победа их кандидата на предстоящих президентских выборах.

"Второй нашей главной задачей является победа на референдуме. Дело в том, что референдум о вступлении, вернее, о невступлении в ЕС является сегодня приоритетом и по сути последней палочкой спасения нашего государства. Сегодня ЕС очень четко дает понять, что Молдова должна, по их мнению, превратиться в полигон для военных действий. Они насыщает Молдову оружие, не спросив, хотят ли этого граждане или нет", - заявил Илан Шор, глава исполнительного комитета блока "Победа Илон Шор.

 

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Блок "Победа"
Блок "Победа"
Блок "Победа"
Блок "Победа"
Блок "Победа"
Блок "Победа"
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