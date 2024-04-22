В Минобороны рассказали о новых подвигах российских военных

Они проявляют мужество и отвагу

Гвардии лейтенанта Александра Мошкина и его взвод во время установки минно-взрывных заграждений попыталась атаковать группа украинских диверсантов, но наши саперы заметили противника и заранее подготовились к обороне. Во время боя часть радикалов была уничтожена, остальные бежали.

Гвардии старшина Александр Крутилов, несмотря на массированный обстрел противником нашей колонны, сумел обеспечить своевременную доставку боеприпасов на передовую. И артбатарея смогла уничтожить бронетехнику наступающего неприятеля. Вклиниться боевикам в нашу оборону так и не удалось.

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