ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Минобороны рассказали о новых подвигах российских военных

08:38
  • понедельник
  • 22 апреля 2024

Они проявляют мужество и отвагу

Гвардии лейтенанта Александра Мошкина и его взвод во время установки минно-взрывных заграждений  попыталась атаковать группа украинских диверсантов, но наши саперы заметили противника и заранее подготовились к обороне. Во время боя часть радикалов была уничтожена, остальные бежали.

Гвардии старшина Александр Крутилов, несмотря на массированный обстрел противником нашей колонны, сумел обеспечить своевременную доставку боеприпасов на передовую. И артбатарея смогла уничтожить бронетехнику наступающего неприятеля. Вклиниться боевикам в нашу оборону так и не удалось.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Военнослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.