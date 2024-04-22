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Сельхозтехника и склады разбиты под Одессой

09:04
  • понедельник
  • 22 апреля 2024

Украинские военные заявляют об ударах по пригороду Одессы

Под Одессой пострадали склады и сельхозтехника. Об этом сообщает командование вооруженных сил Украины. По данным РИА Новости, информации о повреждениях предшествовали сообщения о взрывах, которые прозвучали рядом с Одессой. 

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Иных подробностей ВСУ не приводят. Что хранилось на складах - неизвестно. Накануне взрывы гремели и в Черноморске. Отмечалось, что пострадала припортовая инфраструктура.

Напомним, с 10 октября 2022 года ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре. Это стало следствием первой атаки на мост, который ведет в Крым. Российские войска бьют исключительно по объектам энергетики, оборонной промышленности, связи. 

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