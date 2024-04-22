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Володин: у России появились основания принять свои решения по зарубежным активам

09:10
  • понедельник
  • 22 апреля 2024

США совершили откровенную кражу

Вашингтон принял неправовое решение в отношении российских активов.
Украина не получит всю сумму сразу в случае конфискации активов России

Это называется кража, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Такое решение американских властей подорвет к ним доверие других государств, бизнеса и частных инвесторов.

"Это нанесет непоправимый ущерб международному праву, создав прецедент, и любое государство будет вправе поступать подобным образом", - написал он в своем telegram-канале.

Теперь у России есть все основания принять симметричные решения по отношению к зарубежным странам.

Володин напомнил, что всего у России заблокировано 280 миллиардов долларов по всему миру. Только 5-6 миллиардов долларов приходятся на США, основная часть денег – 210 миллиардов долларов – заморожена в Евросоюзе.

Шаг Вашингтона в отношении российских активов по задумке должен спровоцировать страны ЕС поступить также. Однако такое решение окажется разрушительным для европейской экономики, уверен спикер Госдумы.

Ранее в США одобрили законопроект о конфискации активов России в пользу Украины. Для использования денег будут созданы специальные счета.

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