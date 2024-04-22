ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Сенате США назвали возможные сроки поставок ATACMS Киеву

09:07
  • понедельник
  • 22 апреля 2024

Они могут начаться уже на следующей неделе

Соединенные Штаты могут начать передачу Украине вооружений в рамках нового законопроекта, в том числе тактических ракет ATACMS, на следующей неделе. Об этом в воскресенье, 21 апреля, рассказал руководитель комитета по разведке Сената американского Конгресса Марк Уорнер.
Европа и США помогают Украине в ущерб собственной безопасности

По словам сенатора, "как только президент подпишет, убедившись, что Конгресс выполнит свою работу, эти вооружения будут отправлены к концу недели".

Уорнер также выразил мнение, что американские власти были готовы предоставить Украине ATACMS "в последние месяцы", сообщает CBS.

19 апреля российское Министерство обороны рассказало, что дежурные средства противовоздушной обороны сбили над акваторией Черного моря три оперативно-тактические ракеты ATACMS. Глава Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что объекты инфраструктуры в городе не пострадали, все спокойно.

В Кремле подчеркивали, что новый законопроект США о миллиардной помощи Украине, в том числе предусматривающий отправку ATACMS, ничего не изменит для Киева. Вашингтон со своей помощью провоцирует киевский режим к боевым действиям до последнего украинца, что, в свою очередь, приносит прибыль США, указывал Дмитрий Песков.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Ракета ATACMS
Ракета ATACMS
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.