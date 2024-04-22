Они могут начаться уже на следующей неделе

Соединенные Штаты могут начать передачу Украине вооружений в рамках нового законопроекта, в том числе тактических ракет ATACMS, на следующей неделе. Об этом в воскресенье, 21 апреля, рассказал руководитель комитета по разведке Сената американского Конгресса Марк Уорнер.

По словам сенатора, "как только президент подпишет, убедившись, что Конгресс выполнит свою работу, эти вооружения будут отправлены к концу недели".

Уорнер также выразил мнение, что американские власти были готовы предоставить Украине ATACMS "в последние месяцы", сообщает CBS.

19 апреля российское Министерство обороны рассказало, что дежурные средства противовоздушной обороны сбили над акваторией Черного моря три оперативно-тактические ракеты ATACMS. Глава Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что объекты инфраструктуры в городе не пострадали, все спокойно.

В Кремле подчеркивали, что новый законопроект США о миллиардной помощи Украине, в том числе предусматривающий отправку ATACMS, ничего не изменит для Киева. Вашингтон со своей помощью провоцирует киевский режим к боевым действиям до последнего украинца, что, в свою очередь, приносит прибыль США, указывал Дмитрий Песков.

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