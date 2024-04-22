В России появилась система безопасности "Пятница" для защиты от БПЛА

Ее презентуют на форуме "Армия-2024"

В России создана система безопасности "Пятница", предназначенная для защиты важных масштабных объектов от атак беспилотных летательных аппаратов.

Как рассказал РИА Новости один из разработчиков системы, "это программное решение, объединяющее все в единый центр" и обеспечивающее "возможность управлять разрозненными устройствами на больших площадных объектах".

Разработчик заверил, что "Пятница" поможет "закрыть" от БПЛА противника масштабные объекты, в том числе промышленные предприятия, поскольку система позволяет "выбрать оптимальный тип воздействия, исходя из разных факторов".

Новинку планируют представить на форуме "Армия-2024", который пройдет с 12 по 18 августа в подмосковной Кубинке.

Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа по производству ракетных комплексов в Московской области. Ему рассказали, что ведется усовершенствование комплекса для защиты от барражирующих дронов, при этом Шойгу подчеркнул, что "быстрее надо делать".

Тем временем Министерство транспорта России поручило усилить защиту российских аэропортов от атак беспилотных летательных аппаратов. Речь идет об аэродромах, отнесенных к первой и второй категориям объектов транспортной инфраструктуры — с наибольшими рисками внешнего воздействия или с высоким потенциальным ущербом в случае осуществления атак.

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