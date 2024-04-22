Собянин рассказал о планах по благоустройству парка "Яуза"

Это уникальное и красивейшее место в Москве

Основные работы по созданию парка "Яуза" завершатся в этом году.

Об этом в своем блоге написал мэр Москвы Сергей Собянин. Реконструируемый парк – это уникальное рекреационное пространство, проходящее от МКАД до Ростокинского акведука с выходом к "Лосиному Острову", Главному ботаническому саду РАН, Сокольникам и ВДНХ.

В парке будет проложено пять маршрутов: пешеходно-рекреационный, велосипедный, спортивно-беговой, эколого-просветительский и историко-культурный.

К сегодняшнему дню уже возведены две детские площадки, спортивный кластер с тренажерами, павильоны для проката и кофе-поинта. В парке заработают первая площадка для воркаута в стиле "Русский ниндзя" и дерт-трек – это трасса с земляными холмами для катания на BMX или горных велосипедах.

В ближайшее время будут отремонтированы мосты, ведущие к ротонде "Храм воздуха", а также переход через реку Яузу; приведены в порядок экотропа вдоль берегов и старая игровая площадка для детей; обустроены беговая дорожка, спортплощадки и зоны для игры в бадминтон; обновлена садовая мебель (скамейки, урны, велопарковки).

"Парк "Яуза" – одно из красивейших парков в Москве. И мы очень рады, что после долгих обсуждений удалось создать оптимальный проект благоустройства", - подчеркнул Собянин.

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