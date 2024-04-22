ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин рассказал о планах по благоустройству парка "Яуза"

09:12
  • понедельник
  • 22 апреля 2024

Это уникальное и красивейшее место в Москве

Основные работы по созданию парка "Яуза" завершатся в этом году.

Об этом в своем блоге написал мэр Москвы Сергей Собянин. Реконструируемый парк – это уникальное рекреационное пространство, проходящее от МКАД до Ростокинского акведука с выходом к "Лосиному Острову", Главному ботаническому саду РАН, Сокольникам и ВДНХ.

В парке будет проложено пять маршрутов: пешеходно-рекреационный, велосипедный, спортивно-беговой, эколого-просветительский и историко-культурный.

К сегодняшнему дню уже возведены две детские площадки, спортивный кластер с тренажерами, павильоны для проката и кофе-поинта. В парке заработают первая площадка для воркаута в стиле "Русский ниндзя" и дерт-трек – это трасса с земляными холмами для катания на BMX или горных велосипедах.

В ближайшее время будут отремонтированы мосты, ведущие к ротонде "Храм воздуха", а также переход через реку Яузу; приведены в порядок экотропа вдоль берегов и старая игровая площадка для детей; обустроены беговая дорожка, спортплощадки и зоны для игры в бадминтон; обновлена садовая мебель (скамейки, урны, велопарковки).

"Парк "Яуза" – одно из красивейших парков в Москве. И мы очень рады, что после долгих обсуждений удалось создать оптимальный проект благоустройства", - подчеркнул Собянин.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Парк "Яуза"
Парк "Яуза"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.