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В Шри-Ланке гоночная машина врезалась в толпу. Погибли семь человек

09:50
  • понедельник
  • 22 апреля 2024

Среди погибших есть ребенок

Семь человек погибли и более двадцати получили травмы в результате ЧП на автогонках в Шри-Ланке. Во время ежегодных соревнований в Дияталаве одна из машин перевернулась. Следовавший за ней водитель другого автомобиля не справился с управлением и на полной скорости въехал в толпу зрителей.

Видео аварии очевидцы разместили в соцсетях.

Уже известно, что среди погибших - восьмилетний ребёнок и официальные лица. Состояние нескольких пострадавших оценивается как критическое. Гонка была остановлена. В этом году за традиционными заездами национального "суперкросса" наблюдали около ста тысяч болельщиков.

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