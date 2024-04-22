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Интерпол приостановил розыск фигуранта по делу о растрате в РЖД

09:39
  • понедельник
  • 22 апреля 2024

Бизнесмена Вячеслава Шеянова объявили в розыск полтора года назад

Интерпол приостановил международный розыск бизнесмена Вячеслава Шеянова. Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на свои источники. Предпринимателя подозревают в растрате более 330 миллионов рублей. Вместе с ним фигурантами уголовного дела стали экс-гендиректор Федеральной пассажирской компании Михаил Акулов и руководитель ООО "Мехпрачечная СвЖД" Андрей Воронин.

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Напомним, ранее прокуратура отказалось утвердить обвинительное заключение Шеянову. дело было отправлено на дополнительное расследование. Именно поэтому Интерпол хочет проверить обоснованность преследования бизнесмена.

В октябре прошлого года Мещанский суд Москвы вынес заочное решение об аресте Шеянова. В Интерпол ушла информация с требованием задержать предпринимателя и поместить его под стражу до экстрадиции в Россию.

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Вячеслав Шеянов
Вячеслав Шеянов
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