КНДР запустила неопознанную баллистическую ракету

В направлении Японского моря
Северная Корея запустила неопознанную баллистическую ракету в направлении Японского моря.
По предварительным данным, ракета упала за пределами исключительной экономической зоны Японии, пишет южнокорейское агентство Yonhap.
Детали очередного запуска устанавливаются. Подробности не приводятся.
Предыдущий запуск ракеты КНДР состоятся 2 апреля. Тогда Пхеньян отчитался об успешном пуске новой ракеты средней дальности "Хвасонпхо-16Б".Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
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