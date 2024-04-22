ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

КНДР запустила неопознанную баллистическую ракету

09:45
  • понедельник
  • 22 апреля 2024

В направлении Японского моря

Северная Корея запустила неопознанную баллистическую ракету в направлении Японского моря.

По предварительным данным, ракета упала за пределами исключительной экономической зоны Японии, пишет южнокорейское агентство Yonhap.

Детали очередного запуска устанавливаются. Подробности не приводятся.

Предыдущий запуск ракеты КНДР состоятся 2 апреля. Тогда Пхеньян отчитался об успешном пуске новой ракеты средней дальности "Хвасонпхо-16Б".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Пуск ракеты КНДР
Пуск ракеты КНДР
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.