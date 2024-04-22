Два силовика погибли при обстреле полицейского патруля в Карачаево-Черкесии

Возбуждено уголовное дело

Наряд полиции попал под обстрел в Карачаевске (Карачаево-Черкесия), два сотрудника погибли и один госпитализирован с тяжелыми ранениями. Об этом в понедельник, 22 апреля, рассказали в республиканском управлении Следственного комитета России.

В ведомстве уточнили, что неустановленное лицо несколько раз выстрелил из огнестрельного оружия в наряд полиции МО МВД России "Карачаевский". Застрелив двоих и ранив третьего полицейского, преступник забрал их табельное оружие и боеприпасы, а потом скрылся.

Возбуждено уголовное дело, преступника ищут, сообщает "Интерфакс".

11 апреля в Национальном антитеррористическом комитете рассказали, что во время оперативно-розыскных мероприятий поступили сведения о местонахождении вооруженных лиц, причастных к террористической деятельности. В пригороде Нальчика бандитов удалось блокировать, но они отказались сдаться и открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов.

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