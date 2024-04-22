Япония назвала объем помощи Украине

Токио потратил уже 12,1 миллиарда долларов

Совокупная стоимость помощи, оказанной Японией Украине, достигла 12,1 миллиарда долларов. Об этом в понедельник, 22 апреля, рассказал генеральный секретарь японского кабмина Ёсимаса Хаяси.

Политик пообещал, что власти Японии продолжат "взаимодействие, прежде всего, с США и станами G7, а также странами-партнерами для установления справедливого и продолжительного мира на Украине", сообщает РИА Новости.

Между тем общемировые траты на оборону достигли рекорда за всю историю — 2,443 триллиона долларов в 2023 году. Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI) заявил, что Япония входит в топ-10 государств, которые потратили на оборону больше всего.

И.о. директора третьего департамента Азии Министерства иностранных дел России Сергей Жесткий рассказал, что Москва предупредила по дипломатическим каналам Японию о последствиях в случае передачи Соединенным Штатам ракет для зенитных ракетных комплексов Patriot. Эти ракеты, в конечном итоге, могут оказаться на Украине.

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