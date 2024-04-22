Европа внесет в новый пакет санкций запрет на импорт СПГ

ЕС обсуждает 14-й пакет санкций в отношении России

В очередной, четырнадцатый, пакет санкций против России скорее всего войдет запрет на импорт сжиженного природного газа. Об этом заявил глава МИД Швеции Тобиас Билльстрём. Он пообщался с журналистами перед Советом глав МИД ЕС в Люксембурге, сообщает РИА Новости.

По мнению шведского дипломата, отказ Европы от российского сжиженного газа должен помочь Украине. При этом Россия уже не раз заявляла, что успешно справляется с санкционным давлением. При этом Европе не хватает мужества признать, что ограничения не работают и наносят вред экономике ЕС.

И в самой Европе политики признают – санкции против России неэффективны. А отказ от СПГ нанесет серьезный удар по промышленности. Единственный крупный поставщик газа внутри Европы – это Норвегия.

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