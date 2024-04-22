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Глава ГУР Минобороны Украины предупредил о грядущих проблемах

10:19
  • понедельник
  • 22 апреля 2024

Он связал это с ожидаемым крупным наступлением ВС России

Украину с мая ждет трудная ситуация. Такое заявление сделал руководитель Главного управления разведки украинского Министерства обороны Кирилл Буданов* (внесен Росфинмониторингом в реестр лиц, причастных к терроризму и экстремизму).
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Как заявил политик в интервью Би-би-си, "проблемы с середины мая будут" в связи с тем, что российская армия начнет крупное наступление в Донбассе.

При этом, как полагает руководитель украинской военной разведки, Россия планирует применять "комплексный подход". Однако о чем идет речь — не уточняется.

Ранее в Кремле подчеркивали, что новый законопроект США о миллиардной помощи Украине, в том числе предусматривающий отправку ATACMS, ничего не изменит для Киева. Вашингтон со своей помощью провоцирует киевский режим к боевым действиям до последнего украинца, что, в свою очередь, приносит прибыль США, указывал Дмитрий Песков.

Бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер еще 8 апреля предупреждал, что российская армия займет Харьков в течение нескольких недель. Украинская противовоздушная оборона больше не в силах сопротивляться российским ударам.

* внесен Росфинмониторингом в реестр лиц, причастных к терроризму и экстремизму

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