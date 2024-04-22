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В затопленных районах Оренбургской области восстановили электроснабжение

10:21
  • понедельник
  • 22 апреля 2024

Почти 18 тысяч хозяйств вновь получают газ

В Оренбургской области в затопленных районах начали восстанавливать электроснабжение и возобновлять подачу газа. Об этом сообщает правительство региона в своем телеграм-канале. Электричество уже получили более 50 тысяч абонентов. Почти 18 тысяч хозяйств вновь получают газ.

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Отмечается, что для того, чтобы жители могли нормально жить и работать, в городах и поселках откачали более 300 кубических метров воды. Однако информации о том, удалось ли восстановить водоснабжение, не появлялось.

Накануне в Орске разгневанные жители пришли к городской администрации. Они обвинили местные власти в бездействии. Вода из города ушла и людям приходится возвращаться в затопленные дома. Однако денег на восстановление пострадавшего имущества у них нет, так как власти задерживают обещанные выплаты.

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