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Дуда не исключил размещение в Польше ядерного оружия НАТО

10:41
  • понедельник
  • 22 апреля 2024

По словам политика, "мы к этому готовы"

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что готов разместить ядерное оружие на территории страны. Политик объяснил это тем, что "мы просто реализуем общую политику".
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Как отметил польский президент, "если наши союзники решат разместить ядерное оружие в рамках совместного использования ядерного оружия также и на нашей территории для укрепления безопасности восточного фланга НАТО, мы к этому готовы".

Дуда признал, что тема размещения в стране американского ядерного оружия "уже некоторое время является темой польско-американских переговоров", сообщает "Интерфакс".

Ранее сообщалось, что на Украине создается совместная миссия стран НАТО. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский подчеркнул, что это не означает прямое вступление альянса в конфликт — представители военно-политического блока будут координировать, обучать и планировать действия ВСУ.

При этом в 1992 году Манфред Вернер, занимавший тогда пост генерального секретаря Североатлантического альянса, в разговоре с председателем Верховного Совета РСФСР Русланом Хасбулатовым заверил, что НАТО не станет вмешиваться во внутренние дела России и СНГ.

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