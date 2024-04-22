Дуда не исключил размещение в Польше ядерного оружия НАТО

По словам политика, "мы к этому готовы"

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что готов разместить ядерное оружие на территории страны. Политик объяснил это тем, что "мы просто реализуем общую политику".

Как отметил польский президент, "если наши союзники решат разместить ядерное оружие в рамках совместного использования ядерного оружия также и на нашей территории для укрепления безопасности восточного фланга НАТО, мы к этому готовы".

Дуда признал, что тема размещения в стране американского ядерного оружия "уже некоторое время является темой польско-американских переговоров", сообщает "Интерфакс".

Ранее сообщалось, что на Украине создается совместная миссия стран НАТО. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский подчеркнул, что это не означает прямое вступление альянса в конфликт — представители военно-политического блока будут координировать, обучать и планировать действия ВСУ.

При этом в 1992 году Манфред Вернер, занимавший тогда пост генерального секретаря Североатлантического альянса, в разговоре с председателем Верховного Совета РСФСР Русланом Хасбулатовым заверил, что НАТО не станет вмешиваться во внутренние дела России и СНГ.

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