Пик уровня воды в реке Ишим будет пройден сегодня

В Тюменской области прогнозируют окончание наводнения

Пик уровня подъема воды в реке Ишим в Тюменской области будет пройден сегодня. Об этом сообщает тюменский губернатор Александр Моор в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что сейчас паводок пришел в Абатский район. Там эвакуированы два села. На 8 утра уровень воды в реке Ишим составляет 1064 сантиметра. Рост за сутки составил 13 сантиметров.

Режим ЧС в Тюменской области введен с 8 апреля. В двух реках, Ишим и Тобол, был превышен исторический максимум паводка.

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