Что известно о нападении на отряд полиции в Карачаево-Черкесии

Погибли двое полицейских

В Карачаево-Черкесии этой ночью неизвестный открыл огонь по наряду патрульно-постовой службы. Двое полицейских скончались на месте, ещё один получил ранения. Он госпитализирован, врачи оценивают его состояние как тяжёлое.

Злоумышленник похитил табельное оружие и скрылся. В республике введён план-перехват "Сирена", правоохранители разыскивают стрелявшего мужчину, а также устанавливают других лиц, которые могут быть причастны к нападению.

Возбуждено уголовное дело сразу по нескольким статьям: посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов, незаконное хранение и ношение, а также хищение оружия.



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