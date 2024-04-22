ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Что известно о нападении на отряд полиции в Карачаево-Черкесии

11:38
  • понедельник
  • 22 апреля 2024

Погибли двое полицейских

В Карачаево-Черкесии этой ночью неизвестный открыл огонь по наряду патрульно-постовой службы. Двое полицейских скончались на месте, ещё один получил ранения. Он госпитализирован, врачи оценивают его состояние как тяжёлое.

Злоумышленник похитил табельное оружие и скрылся. В республике введён план-перехват "Сирена", правоохранители разыскивают стрелявшего мужчину, а также устанавливают других лиц, которые могут быть причастны к нападению.

Возбуждено уголовное дело сразу по нескольким статьям: посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов, незаконное хранение и ношение, а также хищение оружия.
 

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Место нападения на полицейский патруль в Карачаево-Черкесии
Место нападения на полицейский патруль в Карачаево-Черкесии
Место нападения на полицейский патруль в Карачаево-Черкесии
Место нападения на полицейский патруль в Карачаево-Черкесии
Место нападения на полицейский патруль в Карачаево-Черкесии
Место нападения на полицейский патруль в Карачаево-Черкесии
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.