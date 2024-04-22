Российские войска активно развивают наступление сразу на трех направлениях

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Российские войска активно развивают наступление сразу на трёх направлениях спецоперации. Свыше 360 объектов противника поразила за сутки авиация и артиллерия Центральной группировки. Они уничтожили более 300 боевиков и 2 пункта управления беспилотниками.

После артподготовки бронегруппа десантников на боевых машинах и танках Т-80 продвигается к окраинам села Красное. Буквально считанные минуты и опорный пункт ВСУ уничтожен. В плен сдались четверо боевиков. Этот участок важен для дальнейшего развития наступления на Часов Яр.

"Подразделения Южной группировки войск полностью освободили населенный пункт Богдановка. Успешно отразили две контратаки формирований 93 механизированной бригады ВСУ в районах Часов Яра и западнее Красного. В результате активных действий улучшили положение по переднему краю", - заявил Вадим Астафьев, начальник пресс-центра группировки "Юг" Вадим Астафьев.

Огневое поражение на этом направлении противнику наносят в том числе расчеты гаубиц Д-20. Дальность ударов - более 17 километров. Каждое орудие выпускает до пяти снарядов в минуту. А когда работает батарея - у боевиков на переднем крае нет шансов.

На Купянском направлении позиции националистов поражают расчеты РСЗО "Ураган". Выявлять цели помогают операторы беспилотников. Каждое перемещение боевиков, каждый новый опорный пункт - под зорким оком дрона. А затем в работу вступают экипажи танков Т-72.

"Артиллерийскими подразделениями группировки выполнено огневое поражение свыше 160 объектов ВСУ. В ходе контрбатарейной борьбы артиллерийскими подразделениями уничтожена самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", две буксируемые гаубицы "Мста-Б", вед гаубицы М-119 американского производства, а также пять минометных расчетов", - говорит Иван Бигма, начальник пресс-центра группировки "Запад".

На Южно-Донецком направлении успешно действуют штурмовые подразделения группировки "Восток".

"Мы проводили разведку боем. Самое плохое, что у них всегда наготове птички, которые кидают с воздуха, поэтому мы всегда выбираем такую траекторию, чтобы незаметно попасть к ним. Заход в тыл и пока они понимают, что это не они, а мы, мы уже начинаем зачистку", - рассказывает командир штурмового отряда группировки войск "Восток" с позывным "Саваль".

В результате удалось захватить укрепленные позиции ВСУ в районе Волновахи.

Алексей Платонов. "ТВ Центр"

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