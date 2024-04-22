В Приморском крае начался сезон высадки молоди гребешка

Выращенные фермерами ракушки отпускают в море

Тысячи годовалых гребешков устремились на морское дно. Фермеры вырастили их из личинки. Ракушки успешно перезимовали в специальных садках, а теперь до товарного вида будут расти уже в свободном плавании.

Выпустить гребешок нужно как можно быстрее. Без воды молодь может погибнуть. К тому же всегда подбирают хорошую погоду, чтоб было не сильно жарко, не было ветра и дождя. Впрочем, сегодня идеальные условия.

Приморский гребешок, пожалуй, самый известный морской деликатес. Его мясо славится нежным вкусом, большим содержанием белка и полезными свойствами. Массовый вылов этих моллюсков в свое время сильно истощил популяцию. Поэтому сейчас на рынок легально может поступать только продукция, выращенная на морефермах.

Сейчас на предприятиях аквакультуры горячая пора. Сезон высадки молоди гребешка только начался. Перед тем, как отправить ракушки в море, их очищают от ила, взвешивают и, более того, пересчитывают. Здесь почти 357 тысяч штук, средний вес одной - три грамма.

"Это делается для того, чтобы в рамках специальной методики можно было понять, сколько хозяйство потом может достать и чтобы мы имели понятие, сколько вообще предприятия аквакультуры выпускают", - говорит Владимир Булаш, начальник отдела аквакультуры и воспроизводства водных биоресурсов Приморского территориального управления Росрыболовства.

Если выпустить где придется - хорошего урожая деликатесов можно не ждать. Гребешок любит песок с илом. Поэтому водолазы заранее обследуют дно и выбирают подходящее для жизни и быстрого роста молюска.

"На данный момент мы будем на глубину сыпать 15-17 метров. Тут бывают тайфуны, дожди большие, чем глубже тем лучше. Если глубина будет 9-7 метров, то опреснение может привести к гибели гребешка", - объясняет Михаил Косарев, старший специалист по аквакультуре.

Вся акватория поделена на участки. Сколько и куда выпустили, четко фиксируют по координатам, чтоб затем там же и собирать урожай. Самым вкусным считается гребешок от двух до трех лет. Профессиональные мореводы во время вылова уже на глаз, а точнее по ладони, определяют возраст ракушки.

"Вот так прикладываем к ладошке, этот вот двухлетка, значит его берем, если нужна и трехлетка, то берем больше и потом сравниваем каждый", - показывает Владимир Мелас, моревод-водолаз

Заказы на экспорт и внутренний рынок поступают круглый год, даже зимой. Однако, не все, что вырастили фермеры, собирают. Такое воспроизводство направлено, в том числе и на восстановление популяции приморского гребешка.

Ольга Скрипникова, Дальневосточное бюро "ТВ Центра", Приморский край

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