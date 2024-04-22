Ленину — 154: российские коммунисты отмечают день рождения "гения человечества"

На Красной площади собрались несколько сотен человек

Сегодня 154-я годовщина со дня рождения Владимира Ильича Ленина. По всей стране коммунисты проводят памятные акции.

Утром на Красной площади в Москве собрались несколько сотен человек. Среди них - представители КПРФ, члены общественных организаций и молодёжных движений. Они возложили цветы и венки в Мавзолею Ленина. Шествие возглавил лидер коммунистов Геннадий Зюганов.

"Мы сегодня празднуем день рождения гения человечества. Ленин не только спас нашу государственность, но он показал всем пример - как можно решать в чрезвычайных условиях самые сложные задачи самыми мирными и эффективными средствами", - рассказывал Зюганов.

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