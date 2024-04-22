Лавров ответил на вбросы США о российском ядерном оружии в космосе

Россия выступает за мирное использование космоса

Звучащие из Соединенных Штатов измышления о якобы размещаемом в космосе российском ядерном оружии не имеют ничего общего с реальностью. Такое заявление сделал в понедельник, 22 апреля, министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Дипломат назвал абсурдными вбросы США о российском ядерном оружии, подчеркнув, что Россия выступает за сохранение космоса в качестве пространства исключительно для мирной деятельности.

При этом глава МИД России отметил, что никакой основы для диалога с США по стратегической стабильности в нынешних условиях не существует, сообщает РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что между Москвой и Вашингтоном в освоении космоса "сотрудничество и взаимодействие продолжается — это важно", хотя "во всех остальных сферах уровень диалога оставляет желать лучшего".

Что касается высказываний американских политиков о якобы угрозе размещения Россией ядерного оружия в космосе, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко заявил, что это попытка "продавить в Конгрессе выделение военной помощи Украине".

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