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Буданов* объяснил, в чем ошибка убитого в Испании перебежчика Кузьминова

11:20
  • понедельник
  • 22 апреля 2024

Он сам скомпрометировал себя

Летчик Максим Кузьминов, который в 2023 году угнал вертолет Ми-8 с экипажем на Украину, совершил ряд типичных ошибок, которые повлияли на его безопасность. Такое заявление сделал в понедельник, 22 апреля, руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов* (внесен Росфинмониторингом в реестр лиц, причастных к терроризму и экстремизму).
Появились новые подробности о смерти перебежчика Кузьминова

По утверждению украинского политика, Кузьминов не заботился о своей безопасности из жажды славы — он хвастался своей историей угона вертолета на Украину и приглашал знакомых девушек из России.

Перебежчик совершил "классическую психологическую ошибку" и расслабился. В конечном счете это и привело к его убийству, цитирует слова Буданова* "Российская газета".

Ранее источники рассказали, как у убийц Кузьминова появилась информация о его местонахождении. Предполагается, что перебежчика вычислили, когда он готовился к приезду своей матери в Испанию: 52-летняя Инна Кузьминова собиралась приехать к сыну в Аликанте.

Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев жестко прокомментировал эту тему, заявив, что "собаке — собачья смерть". При этом на вопрос о том, что мог убить перебежчика, политик уклончиво ответил фразой "я всё сказал".

* внесен Росфинмониторингом в реестр лиц, причастных к терроризму и экстремизму

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Кирилл Буданов*
Кирилл Буданов*
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