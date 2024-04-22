Три человека погибли при пожаре на воронежском заводе

Двое пострадали

В цеху электромеханического завода в Воронеже произошел пожар.

В результате инцидента погибли три человека, еще двое пострадали, сообщили в МЧС России.

Площадь возгорания составила 500 квадратных метров. В настоящее время огонь потушен. Спасатели вынесли из здания четыре пропановых баллона и один кислородный.

В МЧС не сообщили, на каком именно предприятии горел цех. Местные СМИ пишут, что речь идет о цехе завода "Элмаш" на улице Солнечной.

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