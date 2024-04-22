Успешная спортсменка покончила с собой в Москве

Тело волейболистки нашли около общежития

Успешная волейболистка, которая выступала за молодежную сборную России. покончила с собой в столице. Об этом сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на свои источники в силовых структурах. ЧП произошло на юго-востоке столицы.

21-летнюю девушку нашли накануне вечером у здания общежития МЭИ. Врачи пытались помочь ей, но она скончалась от полученных травм. Эксперты предположили, что пострадавшая пыталась покончить с собой.

Студентка была профессиональной волейболисткой и в 2018 году в составе команды выигрывала чемпионат России среди девушек до 17 лет. Она выступала за клубы "Динамо-Водный стадион" и "Заречье".

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