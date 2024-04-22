Президент Азербайджана прибыл в Москву

Алиев совершает рабочий визит

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник, 22 апреля, прибыл с рабочим визитом в Москву. Об этом рассказала пресс-служба главы азербайджанского государства.

Алиев прилетел в российскую столицу по приглашению президента России Владимира Путина. В аэропорту его встретил заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин, а также другие официальные лица.

Лидера Азербайджана примет президент России Владимир Путин, политики будут обсуждать ключевые вопросы дальнейшего развития российско-азербайджанских отношений стратегического партнерства и союзничества, сообщает ТАСС.

В марте глава российского кабмина Михаил Мишустин побывал в Азербайджане, там обсуждали качественно новый уровень отношений между Москвой и Баку. Взаимный товарооборот приблизился к отметке 4,5 миллиарда долларов. Развивается взаимодействие и по другим приоритетным направлениям.

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