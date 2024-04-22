ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Президент Азербайджана прибыл в Москву

11:33
  • понедельник
  • 22 апреля 2024

Алиев совершает рабочий визит

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник, 22 апреля, прибыл с рабочим визитом в Москву. Об этом рассказала пресс-служба главы азербайджанского государства.
Мишустин рассказал о сотрудничестве России и Азербайджана

Алиев прилетел в российскую столицу по приглашению президента России Владимира Путина. В аэропорту его встретил заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин, а также другие официальные лица.

Лидера Азербайджана примет президент России Владимир Путин, политики будут обсуждать ключевые вопросы дальнейшего развития российско-азербайджанских отношений стратегического партнерства и союзничества, сообщает ТАСС.

В марте глава российского кабмина Михаил Мишустин побывал в Азербайджане, там обсуждали качественно новый уровень отношений между Москвой и Баку. Взаимный товарооборот приблизился к отметке 4,5 миллиарда долларов. Развивается взаимодействие и по другим приоритетным направлениям.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Президент Азербайджана Ильхам Алиев
Президент Азербайджана Ильхам Алиев
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.