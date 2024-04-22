ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Четыре интернет-издания заблокированы в России за фейки

12:01
  • понедельник
  • 22 апреля 2024

Об этом рассказал Роскомнадзор

Роскомнадзор за последнее время заблокировал сайты четырех сетевых изданий за неоднократное размещение недостоверной общественно-значимой информации. Об этом в понедельник, 22 апреля, рассказали в пресс-службе ведомства.

Ранее уже сообщалось о блокировке сайта "Полит.ру". Также в Роскомнадзоре рассказали, что заблокированы сайты изданий The Moscow Post, "Русский криминал" и "Компромат-Групп".

Роскомнадзор ограничил доступ к указанным ресурсам в порядке, предусмотренном ст. 15.3-2 закона N149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", цитирует сообщение ведомства РИА Новости.

Ранее Ассоциация профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) предложила заблокировать в России социальную сеть TikTok, поскольку он "оттягивает пользователей от отечественных платформ". Предполагается, что в случае блокировки TikTok российские соцсети увеличат аудиторию примерно на 30 миллионов человек.

При этом спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, комментируя вероятность блокировки Telegram в России, что "никаких в данном случае решений в отношении этого мессенджера не принималось".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Ноутбук
Ноутбук
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.