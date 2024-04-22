Четыре интернет-издания заблокированы в России за фейки

Об этом рассказал Роскомнадзор

Роскомнадзор за последнее время заблокировал сайты четырех сетевых изданий за неоднократное размещение недостоверной общественно-значимой информации. Об этом в понедельник, 22 апреля, рассказали в пресс-службе ведомства.

Ранее уже сообщалось о блокировке сайта "Полит.ру". Также в Роскомнадзоре рассказали, что заблокированы сайты изданий The Moscow Post, "Русский криминал" и "Компромат-Групп".

Роскомнадзор ограничил доступ к указанным ресурсам в порядке, предусмотренном ст. 15.3-2 закона N149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", цитирует сообщение ведомства РИА Новости.

Ранее Ассоциация профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) предложила заблокировать в России социальную сеть TikTok, поскольку он "оттягивает пользователей от отечественных платформ". Предполагается, что в случае блокировки TikTok российские соцсети увеличат аудиторию примерно на 30 миллионов человек.

При этом спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, комментируя вероятность блокировки Telegram в России, что "никаких в данном случае решений в отношении этого мессенджера не принималось".

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