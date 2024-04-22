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Глава разведки ЦАХАЛ уходит в отставку

12:11
  • понедельник
  • 22 апреля 2024

Аарон Халива взял ответственность за провальную работу силовиков в октябре прошлого года

Глава разведки генерального штаба Армии обороны Израиля Аарон Халива уходит в отставку. Он сам заявил об этом решении, сообщает РИА Новости. Причиной стала провальная работа силовых ведомств при предотвращении атаки ХАМАС 7 октября прошлого года. Халива уже проинформировал о своем решении начальника генштаба Герци Халеви.

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Главный разведчик покинет свой кабинет, как только будет назначен его преемник. Отмечается, что решение уйти Халива принял еще в прошлом году, сразу после атаки ХАМАС. Однако он ждал, пока закончится активная фаза спецоперации в секторе Газа. Сейчас большая часть израильских сил выведена из анклава.

Напомним, 7 октября боевики движения ХАМАС атаковали Израиль. Были нанесены ракетные удары. Кроме того, вооруженные люди проникли на территорию страны и взяли в заложники 200 человек. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи".

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