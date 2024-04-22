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В Москве спасли корги, съевшего 20 шоколадок в обертке

12:05
  • понедельник
  • 22 апреля 2024

Пес чудом выжил

Столичные ветеринарные врачи спасли корги по кличке Тедди, который за час успел съесть 20 "киндер-шоколадок" вместе с оберткой.  

Такое количество шоколада для девятикилогамового пса почти смертельно. В какао-бобах содержится теобромин - настоящий яд для питомцев. Хозяева вовремя заметили объевшегося пса и немедленно обратились в ветклинику.

Врачи вызвали рвоту с помощью препаратов и поставили капельницу. Спустя сутки корги полностью поправился, сообщили в Telegram-канале социального комплекса Москвы.

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