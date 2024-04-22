Официально таким гражданам запрещено покидать Украину

Украинцы призывного возраста платят от 3 до 10 тысяч долларов за незаконный выезд из страны. Об этом рассказал в понедельник, 22 апреля, представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко.

Как пояснил чиновник, такие цифры называют уклонисты, которых удается задержать при попытке сбежать из страны.

Нередки случаи, когда организаторы привлекают несовершеннолетних в качестве проводников для переправки мужчин через границу. Демченко объяснил это тем, что для несовершеннолетних уголовная ответственность за такие действия не предусмотрена, сообщает РИА Новости.

Ранее региональный директор Управления верховного комиссара ООН по правам беженцев (УВКБ) в Европе Филипп Леклер заявлял, что Украина вправе требовать от других государств возвращения беженцев призывного возраста — они могут лишиться защитного статуса.

В действительности каждое государство самостоятельно решает, удовлетворять ли запросы киевского режима на выдачу граждан Украины, которых отправят прямиком на фронт. В частности, официальный Берлин заявил, что германское законодательство не позволяет депортировать на Украину военнообязанных беженцев.

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