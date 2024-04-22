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Кремль объяснил, чем обернется попытка США изъять активы России

12:20
  • понедельник
  • 22 апреля 2024

Такой законопроект одобрили в Палате представителей США

Решение Палаты представителей Конгресса США об изъятии активов России в пользу киевского режима крайне опасно. Такую оценку дал в понедельник, 22 апреля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Украина не получит всю сумму сразу в случае конфискации активов России

Спикер Кремля назвал возможную конфискацию российских активов противозаконной, подчеркнув, что она станет предметом для ответных мер и судебных разбирательств, сообщает РИА Новости.

Ранее председатель Государственной думы России Вячеслав Володин предупредил, что неправовое решение США в отношении российских активов нанесет непоправимый ущерб международному праву, создав прецедент, когда "любое государство будет вправе поступать подобным образом".

Между тем в Минфине США рассказали, что Украина не сможет получить сразу всю сумму замороженных российских активов в случае их изъятия Западом. Источник отметил, что "ни один вариант не был снят с рассмотрения".

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