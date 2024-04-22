На Украине ребенка избили за мультик на русском языке

ЧП произошло в школе в Киеве

В Киеве школьник пострадал от рук одноклассников, которые предположили, что он смотрит мультик на русском языке. Об этом сообщает телеграм-канал "Страна.ua". По данным журналистов, все произошло в школе №81 украинской столицы.

13-летнему школьнику одноклассники нанесли сильные удары в область паха. Мальчику потребовалась операция. По словам матери, теперь у подростка проблемы с ногой. Ребенка в школе запугали и родным в полученной травме он не признавался почти неделю. Родительница случайно заметила гематому.

Напомним, в 2022 году на Украине был принят закон, который запрещает слушать русскую музыку в общественных местах, а также исполнять ее на телевидении и по радио. Запрещены книги на русском языке. При чем как издание их в стране, так и ввоз из-за границы.

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