Песков раскрыл подробности предстоящей встречи Путина и Алиева

Президент Азербайджана прилетел в Москву

Переговоры президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева пройдут в том числе в формате рабочего завтрака.

Об этом в понедельник, 22 апреля, сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Стороны обсудят двусторонние отношения и региональные вопросы. Между Москвой и Баку есть потенциал для расширения торгово-экономического потенциала. Россия является третьим торгово-экономическим партнером Азербайджана после Италии и Турции.

"Азербайджан - большой сосед, друг, партнер и союзник. У нас очень много общих интересов, у нас большой потенциал для сотрудничества", - подчеркнул пресс-секретарь российского президента (цитата по РИА Новости).

После завтрака Путин и Алиев встретятся с ветеранами Байкало-Амурской магистрали. У БАМа юбилей - 50 лет. Отец азербайджанского президента Гейдар Алиев курировал вопросы, связанные с сооружением магистрали.

Ильхам Алиев прилетел в Москву на переговоры с Путин около часа назад. Борт приземлился В московском международном аэропорту "Внуково-2".

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